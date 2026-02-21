Der DAX kommt langsam in Fahrt und nimmt allmählich wieder die Bestmarke von Mitte Januar ins Visier. Unter der Oberfläche zeigt sich hingegen bereits seit Wochen ein lebendigeres Bild: Die Indexmitglieder bewegen sich höchst heterogen. Die Grafik zeigt auf der X-Achse die Rendite seit Jahresbeginn, auf der Y-Achse den Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt. Nur wer in beiden Dimensionen positiv ist, befindet sich im oberen rechten "Trend-Quadranten". Aktuell liegt der Großteil der Werte genau dort - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research