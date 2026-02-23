Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die neuen Massnahmen aus Washington stellen Unternehmen vor grosse Herausforderungen. Der Oberste Gerichtshof der USA hat am vergangenen Freitag einen Teil der von der Regierung erhobenen Zölle als rechtswidrig eingestuft. US-Präsident Donald Trump reagierte am selben Abend und kündigte Zölle von 10% an. Am Samstag hob er den Satz bereits auf 15% an. Er stützt sich dabei auf Abschnitt 122 des Trade Acts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
