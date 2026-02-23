Die TeamViewer-Aktie befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Seit dem Hoch im April mit 13,50 € geht es nur noch bergab. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 4,80 €. Damit erreicht sie ein Allzeittief. Was ist jetzt zu erwarten? Shortseller stocken auf Mittlerweile ist die Aktie zum Spielball der Shortseller geworden. Diese steigen immer dann ein oder stocken ihre Positionen auf, wenn sie weiteres Abwärtspotenzial sehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
