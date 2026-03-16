© Foto: Oliver Berg/dpaBayer, Teamviewer, Thyssenkrupp und Deutsche Telekom: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Goldman Sachs stuft Bayer auf "Buy" Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach positiven Kerendia-Studiendaten mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das Mittel habe sich bei Patienten mit nicht-diabetesbedingten chronischen Nierenerkrankungen (CKD) als Ergänzung zur Erstlinientherapie im Vergleich zum Placebo als wirksam erwiesen und zudem das vorherige Verträglichkeitsprofil bestätigt, schrieb James Quigley am Montag. Für den Experten ist dies eine positive Überraschung, nachdem in einer vorherigen Studie unter ähnlichen Voraussetzungen keine …Den vollständigen Artikel lesen
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