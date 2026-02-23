Seit Sonntag darf Unicredit eine Komplettübernahme der Commerzbank mit eigenen Aktien bezahlen. Das erlaubt das deutsche Aktienrecht nach Ablauf einer Frist. Auch Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp meldet sich zu Wort. Für ein mögliches Übernahmeangebot der italienischen Großbank Unicredit ist am Wochenende eine wichtige Frist abgelaufen: Seit 22. Februar dürfen die Italiener einen möglichen kompletten Erwerb der Commerzbank auch vollständig mit eigenen Aktien bezahlen. Diese attraktive Option erlaubt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
