Im Rahmen der Vereinbarung wird Nexwafe seine Solarwafer an eine geplante 4,8-Gigawatt-Topcon-Solarzellenfabrik von Talon PV in Texas liefern. Die ersten Qualifizierungsarbeiten werden an einer Pilotproduktionslinie im Photovoltaik-Technologie-Evaluierungszentrum des Fraunhofer ISE in Freiburg durchgeführt. Wafer aus Deutschland sollen künftig im Gigawattmaßstab in eine Zellfertigung in den USA gehen. Das Freiburger Unternehmen Nexwafe hat dazu eine strategische Partnerschaft mit dem texanischen Zellhersteller Talon PV unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung liefert Nexwafe seine "Epinex"-Siliziumwafer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland