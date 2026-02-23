EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Aream Infrastruktur Finance GmbH erwirbt 67,5 MW PV-Hybrid-Projekt und sichert sich exklusiven Zugang zu attraktiven PPAs durch strategische Beteiligung an Energieversorger



Düsseldorf, 23. Februar 2026 - Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, treibt den gezielten Ausbau ihrer Infrastrukturinvestitionen im Bereich Erneuerbare Energien weiter voran. Das Unternehmen setzt dabei konsequent auf eine breite Diversifikation über unterschiedliche Wertschöpfungsstufen hinweg und unterstreicht damit die im Rahmen der aktuellen Emission des 7,25 % Aream Green Bonds 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFWA7) kommunizierte Strategie einer vielfältigen, ausgewogenen Projektpipeline sowie einer langfristig stabilen Cashflow-Generierung für seine Investoren. Im Rahmen dieser Wachstumsstrategie hat die Aream Infrastruktur Finance GmbH über Anleihemittel die Projektrechte an einem 67,5 MWp starken Freiflächen-Photovoltaikprojekt mit integriertem Batteriespeicher (BESS) in Brandenburg erworben und sich damit frühzeitig den Zugang zu einem baurechtsseitig fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt gesichert. Mit diesem PV-Hybrid-Projekt setzt die Aream Infrastruktur Finance GmbH bewusst auf die zukunftsstarke Verbindung von grüner Erzeugungskapazität und Speichertechnologie. Die Integration eines Batteriespeichers erhöht die Flexibilität in der Stromvermarktung, verbessert die Netzintegration und stärkt die wirtschaftliche Attraktivität des Gesamtprojekts durch zusätzliche Erlöspotenziale aus der Speichervermarktung. Solarenergie und Speicher werden damit als integriertes System gedacht - eine Strategie, die angesichts zunehmender Volatilität an den Strommärkten weiter stark an Bedeutung gewinnt. Nachdem die Flächensicherung für den Solarpark bereits Ende Januar 2026 erfolgreich abgeschlossen wurde, folgt voraussichtlich noch im 1. Quartal 2026 der Aufstellungsbeschluss im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Auf Basis dieses erfreulichen Fortschritts wird die Baureife für das 1. Halbjahr 2028 erwartet, während die Inbetriebnahme für Ende 2028 geplant ist. Flankiert wird dieser substanzielle Ausbau der Erzeugungskapazitäten durch eine strategische Beteiligung an einem deutschen Energieversorger. Dieses Investment, das ebenfalls durch die Anleihemittel finanziert wurde, eröffnet der gesamten AREAM Group einen exklusiven Zugang zu attraktiven Stromabnahmeverträgen (PPAs), welche die Wirtschaftlichkeit sowohl der bereits bestehenden als auch der zukünftigen Projekte der Gruppe nachhaltig stärkt und die Abhängigkeit von volatilen Marktpreisen reduziert. Auch technologisch profitiert die AREAM Group, da sie Zugriff auf eine spezialisierte Softwarelösung erhält und damit weitere Potenziale in der zukünftigen Stromvermarktung an Endkunden realisieren kann. René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH: "Die Integration von Energiespeicherlösungen ist für uns ein zentraler Baustein einer modernen Energieinfrastruktur. Solarenergie allein ist heute nicht mehr ausreichend - entscheidend ist die intelligente Verbindung von Erzeugung, Flexibilität und Vermarktung. Mit unseren aktuellen Investments schaffen wir genau diese zukunftsstarke Struktur eines eng verzahnten Ökosystems, das der AREAM Group entscheidende Wettbewerbsvorteile in der gesamten Wertschöpfungskette verschafft und die Grundlage für nachhaltig stabile Erträge bildet." Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030: Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance) Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFWA7 / A4DFWA Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 19. August 2025 bis 18. August 2026 Valuta 4. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 4. November 2025 bis 4. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. Mai 2026) Rückzahlungstermin 4. November 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 4. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 17. März 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Investorenkontakt

Aream Infrastruktur Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



Finanzpressekontakt

IR4value GmbH

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)211 17 80 47 20

E-Mail: linh.chung@ir4value.de

Web: www.ir4value.de



