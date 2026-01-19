EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH
Aream Infrastruktur Finance GmbH investiert in eine Entwicklungskooperation für eine 200-MWp-Hybrid-Pipeline in Deutschland
Die erworbenen Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien und verteilen sich auf diverse Standorte in Deutschland. Die Vorhaben werden planungsrechtlich gesichert, genehmigt und innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre sukzessive bis zur Baureife weiterentwickelt werden. Ein wesentlicher Fokus der Projektentwicklung liegt auf der konsequenten Hybridisierung: Alle Projekte werden nach Möglichkeit so geplant, dass leistungsstarke Photovoltaikanlagen direkt mit modernen Batteriespeichersystemen (BESS) kombiniert werden. Dadurch erhöhen sich insbesondere die Erlöspotenziale und die Netzverträglichkeit erheblich.
Die übernommene Projektentwicklungsgesellschaft verfügt über einen nachgewiesenen Track-Record von mehreren Hundert MWp. Die umfassende Erfahrung in der Projektentwicklung sowie in der Zusammenarbeit mit Kommunen und Netzbetreibern sichert Aream eine hohe Umsetzungsqualität sowie eine effiziente Fortführung der neu erworbenen Projekte.
René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH, erklärt: "Die AREAM Advisory erwirbt nicht nur attraktive Projektrechte, sondern vor allem auch ein erfahrenes, bestens eingespieltes Team. Die geplante Kombination aus Photovoltaik und Batteriespeichern ist der Schlüssel für die nächste Phase der Energiewende. Durch den Erwerb des 200-MWp-Portfolios und die vereinbarte Entwicklungskooperation setzen wir die mit dem Aream Green Bond 2025/2030 verfolgte Investitionsstrategie zielgerichtet um. Gleichzeitig haben wir damit ein starkes Fundament für ein nachhaltiges Wachstum und einen klaren Mehrwert für unsere Investoren geschaffen."
Durch die Bündelung der Projekte in einer gemeinsamen Pipeline entsteht für Aream ein signifikanter Portfolioeffekt, der sowohl in der Projektentwicklung als auch in der späteren Strukturierung und Finanzierung der Vorhaben genutzt werden kann. Die Transaktion ermöglicht es, Entwicklungsprozesse zu vereinheitlichen, Skaleneffekte zu realisieren und die Projekte bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Gleichzeitig schafft sie die Voraussetzungen, einzelne Vorhaben flexibel an regulatorische und marktliche Rahmenbedingungen anzupassen und die Integration von Batteriespeichern projektspezifisch umzusetzen.
Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030:
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
