Zürich - Die US-Zollpolitik ist als das alles beherrschende Marktthema wieder zurück. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag weite Teile der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle als rechtswidrig einstufte, holte dieser am Wochenende zum Gegenschlag aus und kündigte an, einen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent zu erheben. «Niemand weiss, was nun als nächstes kommt», fasst eine Händlern das grosse Rätselraten der Börsianer zusammen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab