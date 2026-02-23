Neuenburg - Die Produzenten- und Importpreise in der Schweiz sind im ersten Monat des neuen Jahres erneut gesunken. Auf Jahresbasis fiel der entsprechende Index im Januar damit noch deutlicher in den negativen Bereich. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) sank im Januar 2026 um 0,2 Prozent auf 99,8 Punkte (Neue Basis, Dezember 2025 = 100). Der Produzentenpreisindex ging dabei um 0,2 Prozent zurück, der Importpreisindex sogar um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
