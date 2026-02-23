Der Autozulieferer HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22), der unter dem Markennamen FORVIA HELLA firmiert, hat seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Das Ergebnis ist vielschichtig: Auf den ersten Blick sank der ausgewiesene Umsatz um 2,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Bereinigt man diesen Wert jedoch um negative Wechselkurseffekte, blieb der Umsatz stabil auf dem Niveau des Vorjahres bei 8,0 Milliarden Euro. Das ist angesichts eines global schwierigen Marktumfelds mit Lieferkettenproblemen und Handelsrisiken eine solide Leistung. Noch deutlicher fällt die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
