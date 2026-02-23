EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
