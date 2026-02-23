Öl in Oberösterreich: Welchau-Bohrtest bringt erste Leichtöl-Probe hervor

Anzeige / Werbung
ADX Energy hat bei den laufenden Testarbeiten an der Bohrung Welchau-1 die Förderung von Leichtöl bestätigt und sieht darin Hinweise auf eine größere Öl-Ansammlung innerhalb der Struktur. Nach Angaben des Managements sei neben Gas auch leichtes Rohöl an die Oberfläche gelangt. Die analysierten Proben wiesen dieselbe Dichte auf wie Öl aus tieferliegenden Gesteinsschichten, das bereits während der Bohrphase entnommen worden sei.
Reifling-Formation erfolgreich stimuliert
Im Fokus der aktuellen Arbeiten steht die Reifling-Formation. Diese rund 128 Meter mächtige Kalkstein-Schicht ist die oberste von vier Gesteinseinheiten, die in der Bohrung Welchau-1 auf
Kohlenwasserstoffe hinweisen. Kalkstein kann Öl und Gas in natürlichen Rissen speichern und weiterleiten.
Wie das Unternehmen erläuterte, sei eine Säurebehandlung durchgeführt worden, um mögliche Verstopfungen im Bohrlochbereich zu lösen und den Zufluss aus dem Gestein zu verbessern. Dabei seien sechs Kubikmeter Säure über 45 Meter perforierter Strecke eingebracht worden. Anschließend sei das Bohrloch mittels Swabbing entlastet worden. Bei diesem Verfahren werde Flüssigkeit aus dem Bohrloch entfernt, um den Druck zu senken und den Zustrom von Öl und Gas anzuregen. Während dieser Entladephase seien Gas und Leichtöl an der Oberfläche aufgefangen und beprobt worden. Die Analyse der Proben dauere laut Unternehmen an.
