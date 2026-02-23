FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3390 (3410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 955 (940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1514 (1480) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 111 (107) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 860 (770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VISTRY TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 715 (507) PENCE - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 60 (100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5847 (5833) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 60 (61) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 7400 PENCE - GOLDMAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4550 (4500) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES QUILTER ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 224 (203) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 223 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT'
