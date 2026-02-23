Mehr als 20 Hamburger Energieunternehmen warnen vor wirtschaftlichen Folgen des geplanten Netzpakets. Für Projektierer, Investoren und Stadtwerke geht es um Planungs- und Investitionssicherheit beim Ausbau erneuerbarer Energien. Eine breite Allianz aus Unternehmen und Verbänden hat sich mit einem offenen Brief an die Hamburger CDU gegen zentrale Regelungen im Entwurf des Netzpakets positioniert. Zu den Beteiligten zählen unter anderem MaxSolar, Energy Partners, LichtBlick, GP Joule, Nordex und Encavis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver