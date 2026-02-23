Die Ausgangslage für den Dax könnte nicht besser sein. Am Freitag legte der Index noch einmal den Turbo ein. Die Nachricht, dass der Oberste US-Gerichtshof Trumps Zölle, die er auf Grundlage des Notstandsgesetzes erlassen hatte, für ungültig erklärte, hob die Stimmung an den Aktienmärkten gewaltig. Doch Obacht - der US-Präsident hat bereits neue Zölle angekündigt. Ein erneutes Aufflammen bzw. eine Zuspitzung dieses Themas könnte die Aktienmärkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de