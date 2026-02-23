Von Stephen Dover, Head of Franklin Templeton Institute Am Freitag entschied der Oberste Gerichtshof, dass die Trump-Regierung mit der Anwendung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) zur Verhängung umfassender Zölle ihre gesetzlichen Befugnisse überschritten hat. Die Entscheidung wird erhebliche Auswirkungen auf die Fundamentaldaten der US- und der Weltwirtschaft sowie auf die Kapitalmärkte haben. Auswirkungen auf Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab