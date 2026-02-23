Airbus Aktie unter Druck: Jetzt Aktien kaufen trotz Lieferproblemen?

Die Airbus Aktie geriet zuletzt deutlich unter Druck und verlor rund 6 % - damit war sie größter Verlierer im DAX.

Grund sind erneut Verzögerungen bei Triebwerkslieferungen durch Pratt - Whitney, die die Produktionspläne der beliebten A320neo-Familie bremsen. Gleichzeitig plant Airbus für 2026 jedoch einen neuen Auslieferungsrekord.

Für Anleger stellt sich daher die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Airbus Aktien zu kaufen - oder droht weiterer Gegenwind durch Lieferkettenprobleme?

