Schloss Wachenheim lieferte im ersten Halbjahr solide Ergebnisse, unterstützt durch ein stetiges Volumenwachstum und eine verbesserte Gruppenprofitabilität. Während das Umsatzwachstum aufgrund von Mixdruck in Deutschland moderat blieb, führte die Expansion der Bruttomarge zu einem höheren EBIT und einer Stärkung der Margenqualität. Osteuropa erwies sich weiterhin als das zentrale Ertragsstandbein, während Frankreich von einer stärkeren Bruttoprofitabilität profitierte. Das Deutschland-Geschäft sah sich weiterhin Herausforderungen durch eine schwächere Nachfrage im Wein-Einzelhandel und Tradin-Down-Effekten gegenüber. Das zweite Quartal zeigte stabile Margen im saisonal wichtigen Quartal. Mit einer bestätigten Prognose und einem ersten Halbjahr, das den Großteil des Jahresergebnisses abdeckt, bekräftigen wir unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 21,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag
© 2026 mwb research