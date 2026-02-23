Zürich - Der US-Dollar hat sich am Montagvormittag etwas von seinen Verlusten über das Wochenende erholt. So geht der Greenback aktuell zu 0,7748 Franken um. Am Morgen hatte er noch bei 0,7717 Franken notiert. Auch zum Euro hat er etwas Boden gut gemacht. Entsprechend notiert das Euro/Dollar-Paar aktuell bei 1,1800 nach 1,1831 am frühen Morgen. Derweil kommt der Franken etwas zum Euro zurück, das Euro/Franken-Paar steht aktuell bei 0,9143 nach 0,9130 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
