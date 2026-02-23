Der rasante Höhenflug der Bayer-Aktie seit November hat an der Kursmarke von 50 € ein jähes Ende gefunden. Seitdem geht es wieder bergab. Auch zum Wochenstart verliert das Papier leicht und notiert aktuell bei rund 43 €. Wohin geht's denn nun, wieder rauf oder weiter runter? Neue Zahlen kommen Nach der zwischenzeitlichen Euphorie rund um das leidige Glyphosat-Thema vergangene Woche scheint am Markt wieder Ernüchterung in Bezug auf die Bayer-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
