Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat Anleger mit einem herben Rückschlag bei seinem Hoffnungsmittel Cagrisema verschreckt. In der Phase-3-Studie REDEFINE 4 verfehlte das Präparat das wichtigste Studienziel: Es konnte nicht belegen, dass es beim Abnehmen genauso wirksam ist wie Zepbound des US-Rivalen Eli Lilly. Die Novo-Nordisk-Aktie brach daraufhin zweistellig auf ein neues Mehrjahrestief ein. Cagrisema ist eine Kombination aus dem Amylin-Analogon Cagrilintid und dem GLP-1-Wirkstoff Semaglutid, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
