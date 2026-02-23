Zürich - Das ETH-Spin-off Baxiva hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um einen neuartigen Impfstoff zur Prävention von durch Escherichia coli verursachten Erkrankungen weiterzuentwickeln. Das Biotech-Startup will damit eine der Hauptursachen für Antibiotikaresistenzen weltweit bekämpfen und schwere Komplikationen wie Sepsis reduzieren. Harnwegsinfektionen gehören weltweit zu den häufigsten bakteriellen Erkrankungen, wobei die meisten Fälle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
