Anzeige
Mehr »
Montag, 23.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Verteidigung: Drohnen-Player vor nächstem Bewertungssprung?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker-Symbol: DB1
Xetra
23.02.26 | 15:00
220,20 Euro
+1,76 % +3,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BOERSE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
220,10220,3015:14
220,00220,2015:15
onemarkets Blog
23.02.2026 13:34 Uhr
147 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Deutsche Börse: Zwischen starken Quartalszahlen und KI Angst

Die Aktie der Deutschen Börse AG zeigt sich in den vergangenen Tagen widerstandsfähig. Nach einem freundlichen Wochenstart notierte das Papier am 23. Februar 2026 bei rund 221 Euro und legte damit - nach dem Rücksetzer in der Vorwoche - innerhalb einer Woche knapp drei Prozent zu. Unterstützung kam von den veröffentlichten Quartalszahlen sowie einer insgesamt konstruktiven Stimmung für Geschäftsmodelle mit hohen wiederkehrenden Erträgen im Kapitalmarktumfeld.

Fundamentale Analyse

Der Frankfurter Börsenbetreiber hat Mitte Februar seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. Auf Jahressicht stiegen die für die operative Steuerung relevanten Nettoerlöse (ohne Treasury-Ergebnis) um 9 Prozent, während das operative Ergebnis (EBITDA ohne Treasury-Ergebnis) überproportional um 14 Prozent zulegte. Die gesamten Nettoerlöse der Gruppe erhöhten sich zugleich um 3 Prozent. Die EBITDA-Marge blieb damit auf einem hohen Niveau und unterstreicht die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Bei der Entwicklung der Geschäftsbereiche trugen alle Segmente zum Wachstum bei. Besonders sichtbar war die Dynamik in Trading & Clearing sowie im Fund-Services-Geschäft. Im Bereich Investment Management Solutions zeigte sich zudem eine starke Entwicklung in den Softwarelösungen (inklusive wachsender SaaS-Anteile). Insgesamt unterstützt die Kombination aus volumengetriebenen Erlösen und wiederkehrenden Einnahmen die Ergebnisqualität.

Strategisch setzt der DAX-Konzern weiter auf den Ausbau technologie- und datengetriebener Dienstleistungen sowie auf Effizienzgewinne im klassischen Handels- und Abwicklungsgeschäft. Marktchancen ergeben sich vor allem aus steigender regulatorischer Komplexität, dem wachsenden Bedarf institutioneller Investoren an hochwertigen Daten- und Analyselösungen sowie an integrierten Post-Trade-Services. Herausforderungen bleiben hingegen die zyklische Abhängigkeit einzelner Erlösströme von Handelsaktivität und Volatilität sowie der zunehmende Wettbewerb durch alternative Handelsplätze und neue technische Angebote.

Der aktuelle Rücksetzer bei der Deutschen Börse fiel in eine branchenweite Schwächephase. Auch internationale Börsenbetreiber wie Intercontinental Exchange und CME Group gerieten zuletzt unter Druck, nachdem Investoren vermehrt diskutierten, ob KI gestützte Handelsplattformen und autonome Market Making Systeme langfristig Teile der Wertschöpfung klassischer Börseninfrastruktur angreifen könnten.
Am Analystenmarkt überwiegt ein positives Bild. Barclays und JPMorgan bekräftigten zuletzt ihre positiven Einschätzungen mit Kurszielen von bis zu 300 Euro. Goldman Sachs senkte zwar das Kursziel leicht auf 263 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf "Neutral". Der durchschnittliche Zielwert liegt damit weiterhin klar über dem aktuellen Kursniveau.

Deutsche Börse AG Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 23.02.2021- 23.02.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch bewegt sich die Aktie weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt gelang der Ausbruch aus dem seit April 2025 bestehenden kurzfristigen Abwärtstrend, begleitet von einer Rückeroberung der 100-Tage-Linie. Eine zentrale Unterstützungszone verläuft im Bereich von 200 bis 210 Euro, während die 200-Tage-Linie derzeit bei rund 240 Euro als Widerstand agiert.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Deutsche Börse AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Deutsche Börse AG HC3BJ1 7,50 221,10 EUR 146,490882 EUR 2,95 Open End
Deutsche Börse AG HD7YPB 2,79 221.10 EUR 193,846448 EUR 7,99 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 13:30 Uhr

Turbo Open End Bear auf Deutsche Börse AG

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Deutsche Börse AG UG7JW4 7,48 221,10 EUR 295,869361 EUR 2,95 Open End
Deutsche Börse AG UG9JXZ 2,67 221,10 EUR 247,560604 EUR 8,23 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 13:30 Uhr

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

© 2026 onemarkets Blog
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.