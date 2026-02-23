© Foto: Dall-EDelta Electronics knackt als erstes thailändisches Unternehmen die Marke von 100 Milliarden US-Dollar und profitiert vor allem vom KI-Boom sowie der Entscheidung des Supreme Court.Delta Electronics hat als erstes Unternehmen Thailands die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Börsenwert überschritten. Treiber der Rallye ist eine Kombination aus KI-getriebener Nachfrage nach Kühlungstechnologie und einem wegweisenden Urteil des Supreme Court, das zentrale Teile der US-Zollpolitik gekippt hat. Die Aktie stieg am Montag um bis zu 10 Prozent und weiteten damit den Kursgewinn seit Jahresbeginn auf mehr als 49 Prozent aus. KI-Infrastruktur befeuert Umsatz und Gewinnfantasie Delta Electronics gilt …Den vollständigen Artikel lesen
