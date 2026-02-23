Beim iPhone lässt sich nicht jeder Anruf über den Bildschirm ablehnen. Das Prinzip, das Apple sich dazu ausgedacht hat, ist allerdings logisch - und wurde von anderen Anbietern nachgeahmt. Das Smartphone klingelt - aber es passt gerade nicht, den Anruf entgegenzunehmen: Jeder von uns kennt diesen Fall. Genau deshalb bietet normalerweise jedes Smartphone die Möglichkeit, Anrufe ablehnen zu können. Ausnahmen gibt es allerdings auch, zum Beispiel auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n