Michael Saylor weicht keinen Millimeter von seinem Kurs ab. Trotz eines schwierigen Marktumfelds stockt sein Unternehmen Strategy die Bitcoin-Bestände erneut auf. Zwischen dem 17. und 22. Februar erwarb die Gesellschaft weitere 592 Bitcoin. Der Preis für das jüngste Paket belief sich auf rund 39,8 Millionen Dollar.Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 67.286 Dollar pro Einheit. Finanziert wurde die Transaktion durch den Verkauf eigener Aktien. Erst in der vergangenen Woche veräußerte Strategy ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär