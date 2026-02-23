Die BTC-Holding Strategy hat den nächsten Bitcoin-Kauf verkündet, während die Kryptowährung immer weiter unter Druck gerät. Das müssen Anleger jetzt wissen: Saylor kauft erneut Die Bitcoin-Holding Strategy trotzt dem aktuellen Bitcoin-Abverkauf weiterhin und nutzt die aktuelle Kursschwäche hingegen für weitere Käufe bei der Kryptowährung. Am Montag wurde bekannt, dass das Unternehmen unter der Leitung von Michael Saylor in der vergangenen Woche weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
