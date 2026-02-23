Die aktuell installierte Kapazität an Batteriespeichern müsste bis 2045 somit auf das etwa 25-fache anwachsen. Der Ausbau ist CAV Partners zufolge nur mit verstärktem Einsatz von privatem Kapital realisierbar. Die derzeit installierte Kapazität von Batteriespeichern in Deutschland von rund 22 Gigawattstunden muss sich bis 2045 auf 500 bis 600 Gigawattstunden erhöhen. Dies ist das Ergebnis einer Analyse, die CAV Partners am Montag veröffentlichte. Diese etwa 25-fache Erhöhung sei notwendig, um das Stromnetz stabil zu halten, wenn der Stromverbrauch steigt und weiter Erneuerbaren-Anlagen zugebaut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
