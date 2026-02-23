Stuttgart - Zwei Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März holen die Grünen in der von Insa gemessenen Wählergunst weiter auf und verringern den Abstand zur führenden CDU.



In der Erhebung für die "Bild" (Dienstagsausgabe) kommen die Grünen auf 22 Prozent der Stimmen, sie liegen damit nur noch sechs Prozentpunkte hinter der CDU, die auf 28 Prozent kommt. Derzeit wollen zehn Prozent der Wähler für die SPD stimmen und 20 Prozent für die AfD. Die FDP liegt in der Wählergunst derzeit bei sechs Prozent und kann damit auf den Wiedereinzug in den Stuttgarter Landtag hoffen. Für die Linkspartei würden aktuell sieben Prozent der Wähler stimmen. Das BSW kommt auf drei Prozent und die sonstigen Parteien erreichen vier Prozent.



Die Daten für die Erhebung wurden vom 17. bis 23. Februar erhoben. Insgesamt wurden online 1.000 Personen befragt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur