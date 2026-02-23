Die Mercedes-Benz-Aktie verliert zum Wochenauftakt leicht und pendelt weiter um die Marke von 59 € herum. Fährt der Titel des Autobauers bald ins Verderben oder ist er für Anleger ein gutes Investment? Goldman Sachs: kaufen Die renommierte US-Investmentbank Goldman Sachs hält weiter an ihrer Einschätzung zur Mercedes-Benz-Aktie fest, und diese lautet: "Buy". Wie am Freitagabend publik wurde, gibt es allerdings in neues Kursziel. Analyst Christian ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de