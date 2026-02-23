Nach Mercedes-Benz streicht offenbar auch BMW sein System für hochautomatisiertes Fahren nach SAE-Level 3 wieder aus dem Angebot. Offenbar bewerten die Münchner es ähnlich wie die Stuttgarter: Level 3 kann nur in wenigen Szenarien genutzt werden, die Technologie ist aber teuer. Stattdessen liegt der Fokus nur auf Level 2+. Laut einem Bericht der "Automobilwoche" will BMW seinen 2023 vorgestellten und 2024 eingeführten "Personal Pilot L3", der hochautomatisiertes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
