PayPal ist spätestens seit dem Kursrutsch nach den jüngsten Zahlen vom einstigen Tech-Liebling zum Sorgenkind mutiert. Mit Kursen um 40 Dollar nähert sich die Aktie wieder dem Niveau aus der Zeit des Börsengangs nach der Abspaltung von Ebay. Ist die Aktie damit ein heißer Kandidat oder eine gefährliche Falle für Value-Anleger?Denn die Bewertung ist auf ein Extrem gefallen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 8 - historisch niedrig für ein profitables Technologieunternehmen. PayPal erwirtschaftet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär