Der Oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, dass Donald Trump seine weitreichenden Länderzölle nicht auf Grundlage des "International Emergency Economic Powers Act" (IEEPA) von 1977 verhängen durfte. Damit sind die im April 2025 eingeführten Zölle gegen einzelne Staaten und Wirtschaftsräume wie die Europäische Union rechtlich hinfällig.
Im Mittelpunkt steht nun die Frage möglicher Rückerstattungen: Unternehmen, die auf Basis der gekippten Regelungen Zölle gezahlt haben, könnten Anspruch auf Rückzahlung haben, insbesondere auch deutsche Mittelständler. Noch ist jedoch unklar, ob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
