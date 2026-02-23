Booking liefert dreimal in Folge bessere Zahlen als erwartet und erzielt das beste Ergebnis seiner Geschichte. Dennoch stürzt die Aktie ab.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|3.226,00
|3.232,00
|16:16
|3.227,00
|3.232,00
|16:16
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:54
|Rückkäufe, Aktiensplit - Ist Booking jetzt ein Schnäppchen?
|Booking liefert dreimal in Folge bessere Zahlen als erwartet und erzielt das beste Ergebnis seiner Geschichte. Dennoch stürzt die Aktie ab Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Fr
|3 Fehlbewertungen am Aktienmarkt: ServiceNow, Booking, AppLovin | AktienPuls360 Reeltalk
|Do
|Booking Holdings Announces a Massive 25-for-1 Stock Split. Here's What Investors Need to Know
|Do
|Hotel chains inking deals with AI firms have investors skittish on Expedia, Booking Holdings
|Do
|Blitz-Update: Dow & Co schwächer, Verizon, Ebay, Deere & Co, DoorDash stark, Booking.com unter ...
|Die US-Börsen tendieren am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Ein wahrscheinlich werdender Angriff der USA auf den Iran sorgt für Zurückhaltung an den Märkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BOOKING HOLDINGS INC
|3.225,00
|-6,74 %