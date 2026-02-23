St. Moritz - Mit einem hochklassigen Finaltag ging der White Turf St. Moritz 2026 zu Ende: Vor über 11'000 Zuschauern sicherte sich Snow Player mit Jockey Patrick Gibson den mit 100'000 Franken dotierten Evangelos Pistiolis Foundation 85. Grosser Preis von St. Moritz. Zur Königin des Engadins wurde bereits zum zweiten Mal Valeria Walther gekrönt. Insgesamt strömten an den drei Rennwochenenden über 35'000 Besucherinnen auf den gefrorenen St. Moritzersee. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
