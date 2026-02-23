Die neuen ThinkEdge-Geräte bieten skalierbare, robuste und vielseitige Intelligenz vom Gateway bis zum leistungsstarken Edge für Echtzeit-Einblicke

Lenovo hat sein ThinkEdge-Portfolio um eine neue Generation KI-gesteuerter Edge-Computing-Lösungen erweitert, darunter das kompakte und zuverlässige ThinkEdge SE10n Gen 2, das KI-fähige ThinkEdge SE30n Gen 2, das KI-Kraftpaket ThinkEdge SE60n Gen 2 und Lenovos erster industrieller All-in-One-Panel-PC (AIO), das ThinkEdge SE50a

ThinkEdge SE10n Gen 2

Da Unternehmen Intelligenz immer näher an den Betrieb heranrücken, um die Ausfallsicherheit zu verbessern, Latenzen zu reduzieren und sensible Daten lokal zu halten, ist Edge-Computing zu einer kritischen Schicht zwischen Geräten, Infrastruktur und Cloud geworden. Die ThinkEdge-Lösungen von Lenovo sind speziell entwickelte Edge-Systeme in Industriequalität, die für den zuverlässigen Betrieb in rauen, platzbeschränkten Umgebungen konzipiert sind, in denen herkömmliche Server oder PCs nicht einsetzbar sind.

Die lüfterlosen, robusten Geräte sind mit Intel-Core-Prozessoren mit skalierbaren KI-Optionen ausgestattet und verfügen über ein industrielles Design, das sich ideal für den 24/7-Betrieb in Fabriken und Lagerhäusern eignet, sowie über nahtlose Konnektivität mit Optionen für Wi-Fi 6E, Mobilfunkkonnektivität und mehr. Dank der globalen Lieferkette, dem Support über den gesamten Lebenszyklus und den Services auf Unternehmensniveau von Lenovo sind die ThinkEdge-Lösungen nicht nur für den Einsatz in großem Maßstab ausgelegt, sondern auch für einen konsistenten Betrieb über Jahre hinweg.

"Edge-Computing ist der Ort, an dem wir Erkenntnisse in Ergebnisse umsetzen, und unsere ThinkEdge-Lösungen der nächsten Generation bringen die Leistungsfähigkeit der KI genau dorthin, wo Entscheidungen getroffen werden", sagt Marc Godin, Vice President Geschäftsführer, WW OEM Solutions IDG Commercial. "Die Bereitstellung von Echtzeitdaten für reale KI-Anwendungen bedeutet Verlustprävention und sofortige Einblicke in den Lagerbestand im Einzelhandel, visuelle Inspektion und vorausschauende Wartung in der Fertigung, Unterstützung von Bildgebungs-Workflows und Einblicke in den Betrieb im Gesundheitswesen und sogar Crowd Management und Infrastrukturüberwachung in Städten und Veranstaltungsorten."

"Unser neuestes ThinkEdge-Portfolio bietet eine wirklich umfassende Suite von Lösungen, die mit Blick auf KI entwickelt wurden, von intelligenten Gateways bis hin zu leistungsstarken Edge-Computing-Systemen", erklärt Sanjeev Menon, Vice President Geschäftsführer, Desktop Computing Business. "KI am Edge muss intelligent, geschützt und in großem Maßstab verwaltbar sein. Unsere Produktpalette erfüllt diese Anforderungen, indem sie die neuesten Computing-Kernkomponenten, wichtige Verwaltungs- und Schutzfunktionen sowie vertikale Branchenrobustheit kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, Erkenntnisse in Empfehlungen und Maßnahmen umzusetzen."

Edge-KI mehr Anpassungsfähigkeit und weniger Latenz

Die neueste ThinkEdge-Produktreihe von Lenovo bietet optimierte On-Device-KI, die es Unternehmen ermöglicht, schneller zu handeln und gleichzeitig die Abhängigkeit von Cloud-Konnektivität zu verringern, Latenzzeiten zu reduzieren, den Datenschutz zu stärken und die Betriebskosten zu senken. Das ThinkEdge-Portfolio umfasst leichte Gateways bis hin zu leistungsstarken KI-Edge-Systemen und Bedienerschnittstellen, lässt sich nahtlos in bestehende Umgebungen integrieren und kann per Fernzugriff verwaltet werden, sodass Kunden klein anfangen und Edge-Intelligenz mit Zuversicht skalieren können, wenn sich ihre Anwendungsfälle weiterentwickeln. Das neueste ThinkEdge-Portfolio umfasst:

ThinkEdge SE10n Gen 2 , ein kompaktes intelligentes Gateway, das bei Bedarf zuverlässiges mobiles Management bietet. Das lüfterlose Nano-Gateway wurde für Konnektivität, Datenerfassung und leichte Edge-Analysen entwickelt, ist einfach zu implementieren und bietet Kunden jeder Größe die erforderliche Leistung, ohne dass große Investitionen erforderlich sind.

, ein kompaktes intelligentes Gateway, das bei Bedarf zuverlässiges mobiles Management bietet. Das lüfterlose Nano-Gateway wurde für Konnektivität, Datenerfassung und leichte Edge-Analysen entwickelt, ist einfach zu implementieren und bietet Kunden jeder Größe die erforderliche Leistung, ohne dass große Investitionen erforderlich sind. ThinkEdge SE30n Gen 2, ein vielseitiges KI-fähiges Gateway, das Daten mit Echtzeit-Inferenz direkt neben den Geräten in Entscheidungen umwandelt. Das robuste und dennoch kompakte Gerät wurde für reale Edge-Bedingungen entwickelt. Das lüfterlose Gateway optimiert den Intel-Core-Prozessor, um die Geräteorchestrierung und die Verwaltbarkeit auf Flottenebene für komplexe Edge-Bereitstellungen zu rationalisieren.

ein vielseitiges KI-fähiges Gateway, das Daten mit Echtzeit-Inferenz direkt neben den Geräten in Entscheidungen umwandelt. Das robuste und dennoch kompakte Gerät wurde für reale Edge-Bedingungen entwickelt. Das lüfterlose Gateway optimiert den Intel-Core-Prozessor, um die Geräteorchestrierung und die Verwaltbarkeit auf Flottenebene für komplexe Edge-Bereitstellungen zu rationalisieren. ThinkEdge SE60n Gen 2 , eine leistungsstarke Edge-Computerlösung mit KI-Fähigkeit, die Multi-Kamera-Vision, prädiktive Analysen und autonome Workflows in industriellen und unternehmensweiten Edge-Bereitstellungen unterstützt. Angetrieben von Intel-Core-Ultra-Prozessoren mit integrierten KI-Beschleunigern, die bis zu 97 TOPS liefern, bietet das Gerät zuverlässige Edge-KI für die anspruchsvollsten Bedingungen, darunter Industrieautomation, kommerzielle autonome Roboter, intelligenter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Transportwesen und mehr.

, eine leistungsstarke Edge-Computerlösung mit KI-Fähigkeit, die Multi-Kamera-Vision, prädiktive Analysen und autonome Workflows in industriellen und unternehmensweiten Edge-Bereitstellungen unterstützt. Angetrieben von Intel-Core-Ultra-Prozessoren mit integrierten KI-Beschleunigern, die bis zu 97 TOPS liefern, bietet das Gerät zuverlässige Edge-KI für die anspruchsvollsten Bedingungen, darunter Industrieautomation, kommerzielle autonome Roboter, intelligenter Einzelhandel, Gesundheitswesen, Transportwesen und mehr. ThinkEdge SE50a, Lenovos erster industrieller All-in-One-Panel-PC, der lokale KI-Intelligenz in Bedienstationen integriert und so die Komplexität reduziert und gleichzeitig die Sichtbarkeit, Kontrolle und Einblicke am Interaktionspunkt verbessert. Der robuste AIO wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und ist in drei verschiedenen Größen (12,1", 15,6" oder 21,5") erhältlich. Er kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden und ist die intuitivste Schnittstelle von Lenovo für den Einsatz an vorderster Front.

Mit seinem neuesten ThinkEdge-Portfolio erweitert Lenovo die KI vom Rechenzentrum bis zum Einsatzort und hilft Unternehmen dabei, Betriebsdaten am Einsatzort in reale Ergebnisse umzuwandeln.

Die neueste Generation der ThinkEdge-Geräte von Lenovo wird derzeit auf der EuroShop 2026 vorgestellt, einer großen internationalen Fachmesse für den Einzelhandel, die vom 22. bis 26.Februar in Düsseldorf stattfindet. Um ein komplettes Ökosystem von Lösungen zu erleben, darunter 11 interaktive Demos, besuchen Sie den Lenovo-Stand in Halle 6 A22.

Verfügbarkeit1

Lenovo ThinkEdge SE10n Gen 2 wird ab Juli 2026 in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein.

Lenovo ThinkEdge SE30n Gen 2 wird ab April 2026 in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein.

Lenovo ThinkEdge SE50n Gen 1 wird ab Juni 2026 in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein.

Lenovo ThinkEdge SE60n Gen 2 wird ab April 2026 in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der ThinkEdge-Website oder wenden Sie sich an Ihren Lenovo-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

1 Die Verfügbarkeit und die Farboptionen können je nach Region variieren, und die Produkte sind möglicherweise nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Alle Angebote gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Lenovo behält sich das Recht vor, Produktangebote, Funktionen und Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

