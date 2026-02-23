Novo Nordisk fällt weiter!



Werbung







Neues Medikament kann Erwartungen nicht erfüllen.



Die Aktie von Novo Nordisk verzeichnet heute erneut deutliche Verluste. Auslöser sind aktuelle Studiendaten zum neuen Wirkstoff "Cagrisema", der in einer Vergleichsstudie mit "Mounjaro" des Hauptkonkurrenten Eli Lilly eine geringere durchschnittliche Gewichtsreduktion zeigte (23 Prozent gegenüber 25,5 Prozent nach 84 Wochen). Dadurch könnten die Anreize für Ärzte das Medikament zu verschreiben geringer ausfallen. Cagrisema galt als wichtiger Hoffnungsträger für das Produktportfolio nach dem Patentablauf vom Hauptwirkstoff für Abnehmspritzen "Semaglutid".



Infolgedessen liegt das Minus im vorbörslichen Handel der Aktie im zweistelligen Bereich. Bereits in der vergangenen Woche verlor die Aktie rund 4 Prozent, im Monatsverlauf summiert sich das Minus auf rund 20 Prozent, wobei der heutige Rückgang noch nicht enthalten ist. Im Gegensatz dazu legte Eli Lilly nach den positiven Studienergebnissen um etwa 4 Prozent zu.



Novo Nordisk steht zudem unter Druck durch verstärkten Wettbewerb, regulatorische Vorgaben wie die von der US-Regierung angeordnete Preissenkung für Abnehmmedikamente sowie interne Veränderungen im Management und Aufsichtsrat. Das Unternehmen plant eine weitere Studie mit höherer Dosierung von Cagrisema, deren Ergebnisse im Laufe des Jahres erwartet werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Bietet der aktuelle Kursrückgang bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit - oder setzt sich die Talfahrt der Aktie vorerst fort?









Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









