Star-Investor Michael Burry hat erneut vor einer KI-Blase bei Nvidia, Palantir und Co. gewarnt. Das steckt konkret hinter der düsteren Prognose des Star-Investors, und darum ist ein Tech-Experte eher skeptisch, was die Aussagen des Ex-Hedgefondsmanagers angeht. Michael Burry warnt bereits seit Längerem vor einer KI-Blase an den Märkten und hat seine düsteren Prognosen nun ein weiteres Mal bekräftigt. Michael Burry warnt erneut vor KI-Blase bei Nvidia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE