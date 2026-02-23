Spezielle Speedtest-App zur Echtzeit-Validierung differenzierter 5G-Konnektivität wird auf dem MWC Barcelona 2026 vorgestellt

Ookla, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsinformationen, und Ericsson, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, präsentieren eine innovative Lösung, mit der Nutzer die Leistung von 5G-Netzwerkslices messen und validieren können. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein in der Ära von 5G-Advanced und bietet eine Möglichkeit zur Validierung der Quality of Experience (QoE), die für die nächste Generation mobiler Anwendungen und Anwendungsfälle unerlässlich ist.

In der Vergangenheit war die Messung der Leistung eines einzelnen Netzwerk-Slices von einem Verbraucher- oder Unternehmensgerät aus eine erhebliche technische Herausforderung. Herkömmliche Geschwindigkeitstests messen die Standard-Internetverbindung.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben Ookla und Ericsson eine Methodik entwickelt, mit der die Speedtest-App bestimmte Netzwerk-Slices identifizieren und testen kann. Dieser Durchbruch zeigt, wie Service Level Agreements (SLAs) für differenzierte Dienste endlich in Echtzeit sowohl von Verbrauchern, die die Speedtest-App nutzen, als auch von Dienstanbietern überprüft werden können.

Entscheidend ist, dass damit die Möglichkeit der Überprüfung direkt in die Hände der Verbraucher gelegt wird, sodass sie mit der einzigartigen Speedtest-App unabhängig überprüfen können, ob die von ihnen gekaufte Leistung wie versprochen erbracht wird.

"Netzwerk-Slicing ist kein Zukunftskonzept mehr, sondern kommerzielle Realität. Allerdings kann man nicht verwalten, was man nicht messen kann", so Tibor Rathonyi, Senior Advisor bei Ookla. "Unsere Zusammenarbeit mit Ericsson ist ein entscheidender erster Schritt, um die Transparenz zu schaffen, die erforderlich ist, um den Wert dieser Premium-5G-Dienste sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu belegen."

Mit der weltweiten Verbreitung von 5G Standalone (SA) hat sich Network Slicing als entscheidender Katalysator für die Monetarisierung von 5G herausgestellt. Die Technologie ermöglicht es Betreibern, mehrere virtuelle Netzwerke (Slices) über eine einzige physische Infrastruktur zu erstellen, die jeweils auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind:

Ultra-niedrige Latenz für Spiele,

Hohe Bandbreite für 8K-Video-Streaming,

Mission-kritische Zuverlässigkeit für industrielles IoT und Notfalldienste.

MWC 2026 Live-Demonstration

Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit zwischen Ookla und Ericsson werden auf dem Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 vorgestellt. Besucher können den Ericsson-Pavillon in Halle 2 besuchen, um eine Live-Demonstration einer speziellen Testversion der Speedtest-App zu erleben, die Folgendes bietet:

Side-by-Side-Vergleich: Visualisierung der Leistungsunterschiede zwischen einer Standard-5G-Verbindung und einem dienstspezifischen Slice innerhalb des Live-5G-Netzes von Ericsson am Veranstaltungsort.

SLA-Verifizierung: Echtzeit-Berichterstattung zu Key Performance Indicators (KPIs) innerhalb eines dedizierten Slices, um die garantierte Dienstqualität nachzuweisen.

Über Ookla

Ookla, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsinformationen, vereint das bewährte Fachwissen von Speedtest, Downdetector, Ekahau und RootMetrics, um unvergleichliche Einblicke in Netzwerke und Konnektivität zu liefern. Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen mit branchenführendem Fachwissen wandeln wir Netzwerkleistungsmetriken in strategische, umsetzbare Erkenntnisse um.

