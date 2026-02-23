BASF trennt sich von einem Großteil des Wohnungsbestands seiner Tochter BASF Wohnen + Bauen. Nach Angaben des Konzerns sollen rund 1.100 Eigentumswohnungen einzeln veräußert werden. Weitere 3.300 Wohnungen inklusive der zugehörigen Gebäude sind als Paketverkauf an einen Investor vorgesehen.Für den überwiegenden Teil des Bestands strebt das Unternehmen bis Anfang 2027 einen Käufer an, der auf eine langfristig angelegte Investition setzt. Der Schritt ist Teil der strategischen Neuausrichtung. BASF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
