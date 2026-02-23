DJ PTA-Adhoc: TCUAG: Klarstellung der Veröffentlichung vom 20.11.2025; United Eco Solutions - Klarstellung/Korrektur der Veröffentlichung vom 20.11.2025; Prüfung rechtlicher Schritte

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

TCUAG: Klarstellung der Veröffentlichung vom 20.11.2025; United Eco Solutions

Klarstellung/Korrektur der Veröffentlichung vom 20.11.2025; Prüfung rechtlicher Schritte

Kobern-Gondorf (23.02.2026)

Die TC Unterhaltungselektronik AG ("Gesellschaft", ISIN DE0007454209) nimmt Bezug auf ihre Veröffentlichung vom 20.11.2025 zu einem Letter of Intent (geplante Sacheinlage/Übernahme der United Eco Solutions America Inc. "UES") und die dort genannten Angaben (Bewertung 300.000.000 EUR; "impliziter Mindestwert" ca. 3,00 EUR/Aktie). Grundlage war ein am 14.11.2025 unterzeichneter, unverbindlicher Transaktionsvorschlag/MoU, der ausdrücklich unter Vorbehalten stand (u.a. Werthaltigkeitstest durch Sacheinlagepruefer, finale Beschlussfassung durch Vorstand/Aufsichtsrat/ Hauptversammlung sowie zulässiger Prospekt); ein verbindlicher Vertrag wurde nicht geschlossen, Kapitalmaßnahmen/ Umsetzungsschritte wurden nicht beschlossen und nicht umgesetzt. Im Rahmen der internen Aufarbeitung stellte die Gesellschaft fest, dass die Veröffentlichung vom 20.11.2025 ohne Kenntnis des damaligen Vorstandsmitglieds Petra Bauersachs und ohne Durchlaufen des internen Freigabe- und Abstimmungsprozesses in das Verbreitungssystem eingestellt und veröffentlicht wurde; die internen Disclosure- und Freigabeprozesse wurden nachfolgend angepasst. Die Gesellschaft stellt klar, dass die genannten Bewertungs- und Mindestwertangaben weder verifiziert noch verbindlich waren und aus den der Gesellschaft vorliegenden bzw. vorgelegten Unterlagen nicht ableitbar sind.

Soweit Annahmen auf CO2-Zertifikaten beruhten, gilt zudem: ein bloßer Registry-"listed"-Status ist nicht mit Zertifizierung/Verifizierung und insbesondere nicht mit der Ausgabe (Issuance) handelbarer Credits gleichzusetzen.

Nach dem Vorstandswechsel und der Abberufung des damaligen CEO am 12.12.2025 aus wichtigem Grund sowie nach Aufforderung zur Vorlage prüffähiger Unterlagen am 04.12.2025 hat die Gesellschaft die Transaktionsgrundlagen umfassend geprüft: Stand 23.02.2026 liegen keine belastbaren, prüffähigen Nachweise vor (u.a. Registry-Nachweise inkl. Seriennummern zu issued/retired Credits, Validierungs-/Verifizierungsberichte, Projekt-/Monitoring-Dokumentation, belastbare Offtake-/Broker-Verträge, Nachweise zu Flächenrechten/Projektzugang sowie konsistente finanzielle Herleitungen der Bewertungsparameter); insbesondere wurden keine verifizierbaren Nachweise über Bestehen, Ausgabe oder Registry-Erfassung von CO2-Reduktionszertifikaten vorgelegt, die den kommunizierten Grundlagen und Zeitannahmen entsprechen. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Gesellschaft die Transaktion mit UES nicht weiter und korrigiert mögliche Fehlinterpretationen am Kapitalmarkt. Die Gesellschaft prüft zivil- und strafrechtliche Schritte und behält sich vor, bei Vorliegen hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkte Strafanzeige zu erstatten. Auf Grundlage der bis 23.02.2026 verifizierten Tatsachen kann die Möglichkeit eines Marktmissbrauchs (einschließlich Marktmanipulation) nicht ausgeschlossen werden.

TCUAG
ISIN: DE0007454209

