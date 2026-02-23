Die Aktie ist ein interessantes Beispiel, bei der es Anlegern häufig schwerfällt, vom langfristigen Trend zu profitieren, selbst wenn das richtige Gespür für die Entwicklung vorhanden ist. Ein Grund dafür liegt in der ausgeprägten Volatilität der Aktie. Gerade bei der Nutzung von Knockout-Hebel-Zertifikaten stellt sich das Problem, dass bei einem hohen Hebel der Stoppkurs nicht weit genug entfernt gesetzt werden kann, um kurzfristige Schwankungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.