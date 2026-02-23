EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Shelly Group steigert Umsatz und Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 deutlich



23.02.2026 / 20:15 CET/CEST

Shelly Group steigert Umsatz und Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 deutlich





Shelly Group steigert Umsatz und Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 deutlich

Konzernumsatz wächst um 40,3 % auf EUR 149,7 Mio. (BGN 292,9 Mio.)

EBIT bereinigt um nicht-zahlungswirksame Rückstellungen aus Management Share Programm steigt überproportional um 42,8 % auf EUR 37,7 Mio. (BGN 73,8 Mio.) - EBIT-Marge bereinigt mit 25,2 % weiterhin über mittelfristiger Planung

Konzernnettoergebnis steigt um 14,8 % auf EUR 25,5 Mio. (BGN 49,8 Mio.)

Ergebnis je Aktie (EPS) bereinigt um nicht-zahlungswirksame Rückstellungen steigt um 40,0 % auf EUR 1,77 (BGN 3,47) - das berichtete Ergebnis je Aktie belief sich auf EUR 1,41 (BGN 2,75)

Free Cashflow steigt trotz Wachstumsinvestitionen und Dividendenzahlungen um 66,7 % auf EUR 1,5 Mio. (BGN 3,1 Mio.)

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis auf über 2,7 Millionen (31. Dezember 2024: 1,9 Millionen)

Ausblick 2026: Umsatz zwischen EUR 195,0 Mio. und EUR 205,0 Mio. und EBIT zwischen EUR 47,0 Mio. und EUR 52,0 Mio.

Sofia / München, 23. Februar 2026 - Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat im Geschäftsjahr 2025 ihr profitables Wachstum wie geplant fortgesetzt und Umsatz sowie Ergebnis im Rahmen der kommunizierten Prognose gesteigert. Die Shelly Group baute ihre Vertriebskanäle im DIY- und Professional-Segment weiter aus und stärkte ihre internationale Präsenz. Die Zahl der Mitglieder im Netzwerk professioneller Installateure hat sich auf über 5.300 nahezu versechsfacht (31. Dezember 2024: 900). Parallel dazu entwickelten sich auch die wiederkehrenden Umsätze aus Premium-Services und Subscriptions dynamisch und gewannen weiter an Bedeutung für das Geschäftsmodell. Mit einem Umsatzplus von 27,0 % auf EUR 62,0 Mio. (BGN 121,3 Mio.) verzeichneten die deutschsprachigen Länder weiterhin eine sehr dynamische Entwicklung. Noch stärker entwickelte sich der Rest Europas, der um 51,0 % auf EUR 74,0 Mio. (BGN 144,7 Mio.) zulegte und damit seinen Anteil am Konzernumsatz weiter ausbaute. Treiber dieser Entwicklung war insbesondere der gezielte Ausbau lokaler Vertriebsteams - unter anderem in Polen und der Benelux-Region - sowie die zunehmende Marktdurchdringung in weiteren europäischen Märkten. Besonders dynamisch entwickelte sich der Rest der Welt mit einem Umsatzplus von 54,0 % auf EUR 13,0 Mio. (BGN 25,4 Mio.). Insgesamt verfügt die Shelly Group damit über eine zunehmend ausgewogene regionale Aufstellung und eine breiter diversifizierte Umsatzbasis.



Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 12M/25 12M/24 ? Konzernumsatz 149,7 106,7 40,3 % EBIT berichtet 30,3 25,8 17,6 % EBIT-Marge berichtet 20,2 % 24,2 % -16,5 % EBIT adjusted 37,7 26,4 42,8 % EBIT-Marge adjusted 25,2 % 24,7 % 2,0 % Nettoergebnis 25,5 22,2 14,8 % Eigenkapitalquote 78,5 % 82,3 % -4,6 % Operativer Cashflow 5,3 2,7 93,2 % Free Cashflow 1,5 0,9 66,7 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 13,6 14,0 -2,9 %

Hinweis: Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 31. Dezember 2025 und 31. Dezember 2024. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Operative Skalierung führt zu überproportionalem Ergebniswachstum Shelly Group erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Anstieg des Konzernumsatzes um 40,3 % auf EUR 149,7 Mio. (BGN 292,9 Mio.) und lag damit weiterhin deutlich über dem Marktdurchschnitt (rund 10 % bis 15 %). Das vierte Quartal verzeichnete ein besonders starkes Wachstum im Jahresvergleich und stellte das umsatzstärkste Quartal des Geschäftsjahres dar. Das EBIT bereinigt um nicht-zahlungswirksame Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Management Share Programm wuchs mit 42,8 % überproportional zum Umsatz auf EUR 37,7 Mio. (BGN 73,7 Mio.). Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 25,2 % (12M 2024: 24,7 %) und lag damit über der mittelfristigen Planung. Das berichtete Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 17,6 % auf EUR 30,3 Mio. (BGN 59,3 Mio.) bei einer EBIT-Marge von 20,2 % (12M 2024: 24,2 %). Darin enthalten ist eine nicht-zahlungswirksame Erfassung von Rückstellungen in Höhe von EUR 7,4 Mio. (BGN 14,4 Mio.) im Zusammenhang mit dem im Jahr 2022 aufgelegten Management Share Programm mit einer Laufzeit bis Ende 2025. Die Rückstellung reflektiert die erfolgreiche operative Entwicklung und die hohe Zielerreichung des Managements und hat keinen Einfluss auf die Liquidität oder den operativen Cashflow. Das Konzernnettoergebnis nahm um 14,8 % auf EUR 25,5 Mio. (BGN 49,7 Mio.) zu. Das um nicht-zahlungswirksame Rückstellungen bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) stieg um 40,0 % auf EUR 1,77 (BGN 3,47) - das berichtete Ergebnis je Aktie belief sich auf EUR 1,41 (BGN 2,75).



Hohe Kapitalstärke trotz Wachstum und Ausschüttung Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2025 mit 78,5 % (31. Dezember 2024: 82,3 %) weiterhin auf hohem Niveau. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Dividendenausschüttung sowie die Ausweitung der Bilanzsumme im Zuge des starken Wachstums zurückzuführen. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit stieg im Geschäftsjahr 2025 um 93,2 % auf EUR 5,3 Mio. (BGN 10,4 Mio.). Gleichzeitig wurden die Prozesse im Working-Capital-Management weiter optimiert, wodurch die Kapitalbindung im Verhältnis zum Wachstum weiter reduziert werden konnte. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum 31. Dezember 2025 EUR 13,6 Mio. (BGN 26,8 Mio.) nach EUR 14,0 Mio. (BGN 27,4 Mio.) zum 31. Dezember 2024. Die Shelly Group verfügt damit weiterhin über eine solide Kapital- und Finanzstruktur zur Finanzierung des weiteren Wachstums.



Produktinnovationen erweitern Wachstumsbasis für 2026 Nach der erfolgreichen Entwicklung befinden sich verschiedene neue Produktlinien in der planmäßigen Hochlaufphase. Die neuen smarten Türschlösser werden in mehreren Varianten - von Premium- bis zu kosteneffizienten Modellen - eingeführt und ergänzen das bestehende Smart-Home-Angebot. Auch die neuen Shelly-Kameraprodukte eröffnen eine zusätzliche wachstumsstarke Produktkategorie. Darüber hinaus werden die auf der IFA vorgestellten smarten Leitungsschutzschalter 2026 in den Markt starten. Mit dem erweiterten Produktportfolio, einer stabilen Nachfrage in den Kernmärkten und einer wachsenden Zahl professioneller Anwender sieht sich die Shelly Group gut positioniert für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum im Jahr 2026. Die bereits im Vorjahr gestartete Skalierung der Produktionskapazitäten stärkt zusätzlich die Fähigkeit, die steigende Nachfrage in allen Kernmärkten zuverlässig zu bedienen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Verwaltungsrat einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 195,0 Mio. und EUR 205,0 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 47,0 Mio. und EUR 52,0 Mio. Auf Basis der für 2025 erzielten Ergebnisse entspricht dies einem erwarteten Umsatzwachstum von rund 30 % bis 37 % sowie einer weiteren Steigerung des operativen Ergebnisses. Die Profitabilität soll dabei weiterhin auf einem attraktiven Niveau gehalten werden. Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 wird sich voraussichtlich stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren. Hintergrund sind insbesondere die geplanten Markteinführungen neuer Produkte und Produktkategorien sowie der sukzessive Hochlauf der hierfür erweiterten Produktionskapazitäten. Parallel dazu hat die Shelly Group ihre internationale Vertriebsstruktur gezielt ausgebaut. In strategisch wichtigen europäischen Märkten, darunter Italien, Spanien und Portugal (Iberische Halbinsel) sowie Frankreich und das Vereinigte Königreich, wurden neue Country Manager eingesetzt und lokale Vertriebsteams aufgebaut. Diese Maßnahmen sollen die Marktdurchdringung in den neu gestarteten Ländern weiter beschleunigen und zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, zur Geschäftsentwicklung: "Das Geschäftsjahr 2025 war für Shelly von starkem Wachstum und einer weiteren Verbesserung unserer operativen Skalierung geprägt. Wir sind deutlich schneller gewachsen als der Markt und haben gleichzeitig unsere Profitabilität auf einem attraktiven Niveau gehalten. Besonders erfreulich ist die dynamische Entwicklung im Professional-Segment sowie der massive Ausbau unseres internationalen Installateur-Netzwerks. Mit unserem erweiterten Produktportfolio, neuen Kategorien wie Smart Locks, Kameras und Smart Energy sowie einer weiter diversifizierten Vertriebsstruktur sehen wir uns hervorragend positioniert, unseren profitablen Wachstumskurs auch 2026 fortzusetzen."



Earnings Call: Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften Konzernergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 24. Februar 2026 um 09.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr OEZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group - Earnings Call Unaudited 12M 2025 . Der ungeprüfte Zwölfmonatsbericht ist im Bereich Publications/Financial Results auf der Website des Unternehmens unter corporate.shelly.com verfügbar. Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583. Bulgarien hat zum 1. Januar 2026 den Euro eingeführt. Künftig erfolgt kein gesonderter Ausweis von Beträgen in BGN mehr.



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.



Ansprechpartner Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de



