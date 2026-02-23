Der Start in die neue Handelswoche hätte für die Anleger am deutschen Aktienmarkt durchaus freundlicher ausfallen können. Der Deutsche Aktienindex (DAX, ISIN: DE0008469008) zeigte sich am Montag von seiner schwächeren Seite und verlor beinahe 270 Punkte. Mit einem Schlussstand von 24.991,97 Punkten verabschiedete sich der Leitindex am Handelsplatz Xetra in den Abend - ein Wert, der die Nervosität unter den Investoren spürbar macht.Am Vormittag schien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS