Shelly Group schaut auf ein weiteres Wachstumsjahr mit stabiler Marge zurück. Abends um 20:15 Uhr veröffentlicht die bulgarische Gesellschaft ihre Zahlen. ungewöhnliche Zeit. Dabei braucht man sich eigentlcih nicht zu verstecken. Auch wenn der Ausblick einigen ambitioniert erscheinen mag, so schlecht hat man sich nicht geschlagen. Bisher. Die Shelly Group hat im Geschäftsjahr 2025 erneut zugelegt und die eigenen Prognosen erfüllt. Der Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen profitierte von einer wachsenden Installateur-Basis und neuen Produkten. Auch für 2026 stehen Umsatz- und Ergebnissteigerungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
