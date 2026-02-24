dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Rümlang, 24. Februar 2026 - Till Reuter, CEO dormakaba, kommentiert:
"Unsere fokussierte vertikale Marktstrategie zeigt spürbare Resultate. In strategisch wichtigen Schlüsselbranchen konnten wir bedeutende Projektaufträge gewinnen und damit die Stärke unseres Geschäftsmodells unterstreichen. Die vorgenommenen Akquisitionen stärken unsere unternehmerische Dynamik, erweitern unsere Marktabdeckung und Servicekompetenz und unterstützen die Umsetzung unseres Wachstumsplans in Nordamerika. Zentrale Produktlücken in den Portfolios Access Hardware Solutions und Access Automation Solutions sind nun geschlossen - ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung unseres Plans."
Konzernentwicklung: bereinigte EBITDA-Marge weiter gesteigert
Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich um 40 Basispunkte auf 15.6%; das bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 211.9 Mio. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des Transformationsprogramms. Die daraus realisierten Kosteneinsparungen von CHF 185 Mio. übertrafen das ursprüngliche Ziel von CHF 170 Mio. Zudem ermöglichte ein konsequentes Kostenmanagement im Rahmen der Optimierung des Nettoumlaufvermögens eine Reduktion der saisonalen Lagerbestände auf Konzernebene. Der Reingewinn betrug CHF 77.4 Mio.
Starke Finanzkennzahlen und höhere Kapitalrendite
Geschäftssegment Access Solutions: Organisches Wachstum dank konsequenter Preispolitik, Margensteigerung
Das laufende Transformationsprogramm leistete weiterhin einen substanziellen und nachhaltigen Beitrag zur Profitabilität des Segments. Das bereinigte EBITDA belief sich auf CHF 185.3 Mio., was einer Margensteigerung um 70 Basispunkte auf 16.0% entspricht.
Geschäftssegment Key & Wall Solutions and OEM: Hohe Profitabilität trotz anspruchsvollem Marktumfeld
Das bereinigte EBITDA reduzierte sich auf CHF 46.4 Mio.; die bereinigte EBITDA-Marge sank um 80 Basispunkte auf 20.3%. Dennoch operierte das Segment weiterhin auf einem insgesamt hohen Profitabilitätsniveau.
Strategieumsetzung: Einsparungen durch Transformationsprogramm vorzeitig erzielt
Die Umsetzung des Wachstumsplans in Nordamerika macht Fortschritte, mit klarer Dynamik beim Schliessen zentraler Produktlücken in den Portfolios Access Hardware Solutions und Access Automation Solutions. Dieser Fortschritt wurde durch die Akquisition von Avant-Garde Anfang Januar 2026 noch verstärkt, wodurch die Kompetenzen im Bereich automatische Eingangssysteme weiter verbessert werden konnten.
Entsprechend der Unternehmensstrategie schloss dormakaba fünf weitere Transaktionen ab und stärkte damit das Geschäft durch gezielte Investitionen in Technologie und Servicekompetenz, um das Wachstum in Kernmärkten und Schlüsselbranchen weiter voranzutreiben.
Ausblick für 2025/26 bestätigt
Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26: ein organisches Nettoumsatzwachstum von 3-5%, eine bereinigte EBITDA-Marge von über 16% sowie eine bereinigte operative Cashflow-Marge von 11.5-12.5%.
Kennzahlen der dormakaba Gruppe1
1) Zur Definition alternativer Performancekennzahlen siehe Kapitel «Notes to the consolidated financial statements» im Halbjahresbericht 2025/26 von dormakaba.
Den vollständigen Halbjahresbericht der dormakaba Holding AG für das erste Halbjahr 2025/26 ist online verfügbar unter report.dormakaba.com . Die Analystenpräsentation finden Sie unter dk.world/publications.
Investoren- und Analystenkonferenz
Zeit: 10.00 Uhr MEZ - Diese Veranstaltung kann per Webcast verfolgt werden: LINK
Medien-Telefonkonferenz
Zeit: 9.00 Uhr MEZ
Download Bereich
Medienmitteilung (PDF)
Disclaimer
Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter "glaubt", "angenommen", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen werden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige.
Die Definition alternativer Performancekennzahlen finden Sie im Kapitel "Notes to the consolidated financial statements" im Halbjahresbericht 2025/26 von dormakaba.
dormakaba, dorma+kaba, Kaba, Dorma, Ilco, LEGIC, Silca, BEST etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|dormakaba Holding AG
|Hofwisenstrasse 24
|8153 Rümlang
|Schweiz
|Telefon:
|+41 448189011
|E-Mail:
|info@dormakaba.com
|Internet:
|https://www.dormakabagroup.com
|ISIN:
|CH0011795959
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2280380
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2280380 24.02.2026 CET/CEST