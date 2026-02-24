Anzeige
Mehr »
Dienstag, 24.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Verteidigung: Drohnen-Player vor nächstem Bewertungssprung?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 923086 | ISIN: US7960542030 | Ticker-Symbol: XSDG
Tradegate
23.02.26 | 20:33
56,60 Euro
+0,35 % +0,20
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
SAMSUNG SDI CO LTD GDR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAMSUNG SDI CO LTD GDR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,0060,6007:13
61,0062,0007:11
zukunftsbilanzen.de
24.02.2026 06:46 Uhr
214 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Panasonic, Samsung SDI und NEO Battery Materials: Drei Wege ins Batterie-Zeitalter

Ob es nun Versäumnisse der westlichen Autoindustrie sind oder chinesische Standortvorteile - Peking dominiert den weltweiten Batteriemarkt und nutzt diese Macht offen als geopolitisches Druckmittel. Seit November 2025 gelten drastisch verschärfte Exportregelungen für Lithiumbatterien, Graphitanodenmaterialien und die zugehörige Ausrüstung. Auch Produktionsmaschinen und -technologien sind betroffen. Für die westliche Industrie ist das ein Weckruf - und für Anleger eine Chance: Nichtchinesische Batteriehersteller rücken an der Börse immer stärker in den Fokus, seien es Klassiker wie Panasonic und Samsung SDI oder Newcomer wie NEO Battery Materials.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.