Hammermeldung: Der Startschuss für die nächste Drohnen-Generation ist gefallen!

Während China den Drohnen-Batteriemarkt dominiert, positioniert sich Neo Battery Materials als starke, unabhängige Alternative

?? Diese Meldung katapultiert NEO Battery Materials in die Champions League

An herausragenden Pressemitteilungen mangelt es bei Neo Battery Materials nicht.

Erst am 29. Januar informierte man die Öffentlichkeit über einen technologischen Durchbruch, der die Drohnen- und UAV-Industrie aufhorchen ließ. Die neu entwickelten NBM Drone Cells liefern über 50% mehr Kapazität und 40% höhere Energiedichte als die derzeit meistverwendeten kommerziellen Drohnenbatterien - und das bei identischer Größe und Abmessung!

Und nun am 18. Februar setzte man mit der jüngsten Meldung noch eins obendrauf!

Neo Battery Materials landet echten Game-Changer: Drohnen-Flugzeit fast verdoppelt!

98% mehr Flugzeit - live getestet und brutal überzeugend

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) hat es tatsächlich geschafft: Im echten Feldtest mit einer kommerziellen Überwachungsdrohne eines koreanischen OEM-Herstellers hat die neue NBM-Drohnen-Zelle die durchschnittliche Flugzeit im Vergleich zur gängigen chinesischen Massenware um sensationelle 98% gesteigert - von 29,9 Minuten auf 59,2 Minuten.

Unter kalten Bedingungen (-3 bis -5 °C) und bei gleicher Leistungsabgabe. Das ist kein Laborwert - das ist Realität am Himmel!

Quelle: KI-generiert via Google Gemini



Höhere Energiedichte, ultraschnelles Laden, stabiles Power-Management

Die NBM-Zelle liefert auf Pack-Ebene 755 Wh und 260 Wh/kg - das bedeutet +55% Kapazität und +29% Energiedichte gegenüber dem chinesischen Benchmark. Dazu kommt eine 50% schnellere Ladezeit dank Silicon-Anode-Technologie (bis zu 150% unter Ultra-Fast-Charging). Das Ganze bleibt dabei sicher, stabil im Voltage und crash-resistent - perfekt für Missionen, bei denen Ausfälle keine Option sind.

Kunde begeistert: "Hat unsere Erwartungen klar übertroffen"

Der südkoreanische Drohnen-Hersteller ist Feuer und Flamme: "Die NBM-Zellen beweisen bei vernünftigen Kosten, dass High-Capacity- und High-Stability-Batterien die Flugzeit und Einsatzdauer massiv steigern können - bei top Sicherheit."

Besonders in Industrie, Katastrophenschutz, Präzisionslandwirtschaft und Verteidigung wird längere Ausdauer zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.



Non-Chinese-Lösung für Drohnen & Militär - jetzt kommerzialisierungsreif

Während China den Drohnen-Batteriemarkt dominiert, positioniert sich Neo als starke, unabhängige Alternative - genau das, was westliche OEMs, Regierungen und Militärs suchen. General a.D. C.J. Ko bringt es auf den Punkt: "Das eröffnet enorme Chancen für Verteidigungsbeschaffungen - mehr Mission ohne Umbau der Drohnen." Nächste Schritte: Pack-Optimierung, BMS-Integration und intensive Tests bei Kunden & NATO-Partnern.



Fazit: Der Startschuss für die nächste Drohnen-Generation ist gefallen

Mit diesem Meilenstein beweist Neo Battery Materials, dass man chinesische Abhängigkeiten ernsthaft herausfordern kann - mit überlegener Performance, schnellerem Laden und westlicher Lieferkette. Der globale Drohnen-Batteriemarkt explodiert (von 9,1 Mrd. USD 2025 auf über 29 Mrd. USD bis 2032) - und Neo ist jetzt ready, richtig abzuheben.

Quelle zu den Zahlen des globalen Drohnen-Batteriemarktes: https://www.gminsights.com/industry-analysis/drone-battery-market

Ein Sprecher des südkoreanischen Drohnenherstellers erklärte: "Dieser Live-Feldtest hat unsere internen Erwartungen und Messwerte hinsichtlich der Möglichkeiten, die eine leistungsstarke Anpassung für Drohnenprodukte bieten kann, übertroffen. Zu angemessenen Kosten beweist NBM Drone Cells zunächst, dass Batterien mit hoher Kapazität und hoher Spannungsstabilität die Flugzeit und Missionsdauer von Drohnen erheblich verlängern können, während gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden. Diese Gesamtdemonstration kann die Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten für Industrie-, Notfall-, Präzisionslandwirtschafts- und Verteidigungsdrohnen erhöhen, wo eine verlängerte Betriebsdauer von entscheidender Bedeutung ist. "

Quelle: Neo Battery Materials

"Chinesische Hersteller dominieren derzeit die weltweite Versorgung mit Drohnenbatterien. Diese Demonstration bringt NEO seinem Ziel näher, eine wettbewerbsfähige, nicht-chinesische Batterielösung für Drohnen und unbemannte Systeme (UAS) zu etablieren, wo Lieferketten- und Leistungsbeschränkungen nach wie vor wichtige Beschaffungsfaktoren für OEMs, Regierungen und das Militär sind", erklärte General (a. D.) C.J. Ko, Direktor von NEO. "Diese Feldvalidierung der NBM-Drohnenzellen schafft ein solides Geschäftsmodell für die Beschaffung im Verteidigungsbereich, da die Technologie von NEO die Einsatzmöglichkeiten erheblich erweitert, ohne dass eine Neukonstruktion der Drohnen erforderlich ist, was eine schnelle Integration in militärische Systeme ermöglicht."

Die Pressemitteilung im Original finden Sie hier: https://www.newswire.ca/news-releases/neo-battery-achieves-near-double-flight-time-in-live-drone-field-test-advancing-commercial-readiness-of-non-chinese-battery-platform-821543938.html

Die globale Tech-Revolution stößt an eine unsichtbare, aber entscheidende Grenze: den Energiespeicher. Während Milliarden in KI, autonome Systeme, Robotik und digitale Infrastruktur fließen, wird der technologische Fortschritt immer häufiger von der schwächsten Komponente ausgebremst - der Batterie. Klassische Lithium-Ionen-Zellen nähern sich ihren physikalischen Limits, zugleich kontrolliert China den weltweiten Batteriemassenmarkt.

Doch genau daraus entsteht eine explosive Marktlücke: der dringende Bedarf an leistungsstarken, flexiblen und geopolitisch unabhängigen Batterielösungen.

In diesen zukunftsträchtigen Megamarkt stößt NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) mit voller Wucht. Statt als klassischer Zellhersteller aufzutreten, positioniert sich das Unternehmen als integrierte Innovationsplattform, die Materialentwicklung, Elektrodenfertigung und Batteriedesign in einem skalierbaren Modell vereint - inspiriert von den Erfolgsprinzipien der Halbleiterindustrie und ausgerichtet auf den nächsten großen Technologiesprung in der Energiespeicherung.

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) verfolgt langfristig die Vision, leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien mit Silizium-Technologie zu industrialisieren. Das Unternehmen setzt dabei auf kostengünstige, patentgeschützte Produktionsverfahren und will komplette Batterielösungen liefern - von Materialien über Zellarchitektur bis hin zur Prozessoptimierung. Ziel ist es, sich als globaler Anbieter von Hochleistungs-Batteriekomponenten zu etablieren und gleichzeitig eine stabile Lieferkette in Nordamerika aufzubauen.



Deutlich höhere Kapazitäten, ultraschnelles Laden und massive Kostenvorteile

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) ist ein kanadisches Batterietechnologieunternehmen, das auf siliziumverstärkte Lithium-Ionen-Batterien für Drohnen, UAVs (unbemannte Luftfahrzeuge), Robotik, Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Energiespeichersysteme spezialisiert ist. Mit einem patentgeschützten, kostengünstigen Herstellungsverfahren bietet NEO Battery End-to-End-Lösungen von der Materialauswahl über Zellarchitektur bis zur Prozessoptimierung an. Im Fokus hat man eine führende Rolle in der nordamerikanischen Batterie-Wertschöpfungskette, welche in den letzten Monaten global immer wichtiger wurde.



Der Leiter der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) schlug bereits vor wenigen Monaten Alarm: Chinas Handelspolitik birgt massive Risiken für die globale Versorgung mit Lithium-Ionen-Batteriezellen. Sollten sich die geopolitischen Spannungen weiter zuspitzen, könnten laut seiner Einschätzung schon kurzfristig drastische Exportbeschränkungen bis hin zu vollständigen Lieferstopps Realität werden. Denn rund 77% der weltweiten Batterieproduktion entfallen derzeit auf China. Damit wird schonungslos offengelegt, wie stark der Westen - insbesondere Europa und Nordamerika - von chinesischen Batterie-Lieferketten abhängig ist.

Die zunehmende Fokussierung westlicher Staaten auf Lieferketten-Sicherheit, stärkt Anbieter, die leistungsfähige Alternativen außerhalb Chinas anbieten können. NEO Battery positioniert sich bewusst als solche westliche Alternative mit hoher und kundenspezifischer Anpassungs- und Entwicklungskompetenz.

Technologiesprung trifft Megatrend: Darum ist NBM jetzt heiß

Genau diese explosive Gemengelage spielt innovativen westlichen Technologiefirmen in die Karten - allen voran Neo Battery Materials. Das kanadische Unternehmen positioniert sich als hochattraktiver Lösungsanbieter für Hersteller von Drohnen, Robotik Systemen und Elektrofahrzeugen, die auf leistungsfähige, sichere und unabhängige Batterielösungen angewiesen sind.

Silizium-Anoden bieten eine bis zu zehnfach höhere Energiekapazität, ermöglichen deutlich leistungsstärkere Batterien und lassen sich perspektivisch sogar kostengünstiger produzieren. Genau hier liegt der technologische Hebel, der NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) vom Wettbewerb abhebt. Während klassische Batteriekonzepte zunehmend an physikalische Grenzen stoßen, gilt Silizium als der nächste große Quantensprung in der Lithium-Ionen-Technologie.



Extremes Marktwachstum stärkt die Position von NEO BATTERY MATERIALS

Der Markt gibt dieser Entwicklung recht: Marktforscher erwarten, dass der globale Markt für siliziumverstärkte Lithium-Ionen-Batterien bis 2032 von aktuell weniger als 5 Milliarden USD auf 30 Milliarden USD anwachsen wird. Treiber sind die rasante Elektrifizierung, der wachsende Bedarf an höherer Energiedichte sowie der geopolitisch bedingte Umbau der Lieferketten weg von China.

Dazu eine interessante Grafik von SNE Research / Hana Securities. Diese zeigt das Wachstum des Marktes für siliziumverstärke Batterien Weltweit und USA.

Quelle: SNE Research / Hana Securities - Wachstum des Marktes für siliziumverstärke Batterien Weltweit und USA



Neo Battery Materials steht damit an einem strategischen Knotenpunkt aus Technologie, Geopolitik und Megatrends. Wer heute auf Silizium-Anoden setzt, investiert nicht nur in die nächste Evolutionsstufe der Batterietechnologie - sondern auch in Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und Wachstum. Genau davon könnte Neo Battery Materials in den kommenden Jahren überproportional profitieren.



Neo Battery Materials treibt seine Wachstumsstrategie mit Hochdruck voran und sichert sich dabei Unterstützung von Schwergewichten der Industrie

Besonders brisant ist die Dynamik im Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Gemeinsam mit strategischen Partnern entwickelt Neo maßgeschneiderte Batterielösungen für militärische Drohnensysteme - mit Zielwerten von über 300 Wh/kg und in einem Feldtest mit mehr als 90% zusätzlicher Flugzeit. Das Interesse kommt längst nicht nur aus einer Region: Nordamerika, Europa und Asien signalisieren konkreten Bedarf. Einen echten Ritterschlag markiert dabei die Zusammenarbeit mit dem Korea Institute for Defense Industry (KOIDI), einer dem südkoreanischen Verteidigungsministerium nahestehenden Schlüsselorganisation zur Stärkung der nationalen Rüstungs- und Sicherheitstechnologie.

Produktion soll ausgebaut werden

Parallel dazu legt Neo das industrielle Fundament für Skalierung. Wie das Unternehmen in seiner informativen pdf-Präsentation zeigt, ist der Aufbau einer Batteriekomponentenfabrik mit 250 MWh Kapazität ebenso in Umsetzung wie eine zusätzliche Produktionslinie für prismatische und zylindrische Zellformate mit einer geplanten Jahresleistung von 20 MWh. Auch die eigene Silizium-Anodenproduktion wird hochgefahren und soll schrittweise auf bis zu 20 Tonnen pro Jahr wachsen.

Quelle: Neo Battery Materials

Kurz gesagt: Neo Battery Materials kombiniert konkrete Umsätze, militärische Hochtechnologie und skalierbare Produktionskapazitäten - und hebt sich damit deutlich von klassischen Entwicklungsstories ab.

Finanziell ist das Unternehmen gut aufgestellt. Mit einer erst kürzlich im Januar 2026 abgeschlossenen Kapitalerhöhung über 7 Mio. CAD stärkt das Unternehmen seine Produktionskapazitäten für Drohnen- und Robotik-Batterien, investiert in Upscale-Anlagen und beschleunigt die Kommerzialisierung seiner Technologie. Das Management möchte sehr schnell in das Defense-Geschäft vordringen, vor allem Drohnenhersteller stehen stark im Fokus für die zukünftige Auftragsgewinnung. Die erfolgreiche Kapitalaufnahme und der Fokus auf eine skalierungsfähige Industrialisierung schaffen beste Voraussetzungen für den nächsten Wachstumsschub.

Milliardenmarkt im Visier: Neo treibt Kommerzialisierung voran

Über den Automobilbereich hinaus expandiert NEO in wachstumsstarke Sektoren wie Drohnen, Verteidigung, Robotik und KI-gesteuerte Elektronik, Bereiche, in denen die Sicherheit der Lieferkette, die Anpassungsfähigkeit und die Leistung wirklich wichtig sind. Mit einer Anlage in Südkorea, die von 250 MWh auf 500 MWh skaliert werden kann, einer proprietären Silizium-Batterietechnologie, die eine höhere Kapazität bei geringeren Kosten bietet, und Partnerschaften mit führenden akademischen Einrichtungen positioniert sich NEO als wichtiger Lieferant, der das globale Defizit an Batterielieferungen außerhalb Chinas behebt. So sieht Umsetzung aus, und die Investoren nehmen davon Notiz.

FAZIT - Drohnen, Defense, Robotik: Diese Aktie sitzt am Hebel

NEO BATTERY MATERIALS (TSX-V: NBM / WKN: A2QQBV) steht genau dort, wo aus Technologie Börsenfantasie wird: messbarer Leistungssprung (+50% Kapazität), konkrete Kunden, laufende Feldtests und der klare strategische Vorteil einer nicht-chinesischen Batterielösung. In Kombination mit einer noch niedrigen Bewertung, ersten Umsätzen und dem Einstieg in hochprofitable Zukunftsmärkte wie Drohnen, Verteidigung und Robotik ergibt sich ein explosives Chancen-/Risikoprofil. Wer früh auf den nächsten Technologiesprung im Batteriesektor setzen will und Volatilität nicht scheut, findet hier einen hochspannenden Hebel auf Performance - mit dem Potenzial, vom Hidden Champion zur Marktstory zu werden.

Quellenangaben (falls nicht bereits im Artikel genannt):

https://neobatterymaterials.com/

https://neobatterymaterials.com/wp-content/uploads/2025/12/2025.12-NBM-Corporate-Presentation.pdf

https://www.sneresearch.com/en/business/report_view/225/page/0

https://www.newswire.ca/news-releases/neo-battery-closes-non-brokered-private-placement-offering-of-7-million-840803286.html

https://www.newswire.ca/news-releases/neo-battery-achieves-official-vendor-status-with-asian-fortune-global-500-automotive-oem-892683085.html

https://www.newswire.ca/news-releases/neo-battery-achieves-near-double-flight-time-in-live-drone-field-test-advancing-commercial-readiness-of-non-chinese-battery-platform-821543938.html

https://www.gminsights.com/industry-analysis/drone-battery-market

