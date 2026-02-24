Was kommt als Nächstes für Kupfer-Aktien? Asian Battery Metals und Hudbay Minerals zwischen Mongolei-Stabilität und Peru-Schocks

Anzeige / Werbung

In der globalen Bergbauindustrie des Jahres 2026 hat sich das Paradigma der Projektbewertung verschoben. Während früher primär der Erzgehalt über den Erfolg entschied, rückt nun die operationale Resilienz in den Fokus der Investment-Arithmetik.

In einem Marktumfeld, das von der globalen Energiewende und zunehmenden geopolitischen Spannungen geprägt ist, gewinnen Faktoren wie klimatische Stabilität und die "Social License to Operate" (SLO) an Gewicht. Analysten von S&P Global und KPMG weisen darauf hin, dass diese weichen Faktoren mittlerweile ebenso entscheidende Kennzahlen darstellen wie die reinen Cash-Kosten pro Pfund Kupfer. Rohstoffprojekte finden heute zunehmend in einem Spannungsfeld aus klimatischen Extremen und sozialen Unruhen statt, was die Vorhersehbarkeit von Produktionszyklen erschwert.

Hudbay Minerals: Resilienz unter extremem Druck

Das Beispiel des kanadischen Produzenten Hudbay Minerals verdeutlicht diese Entwicklung. Im dritten Quartal 2025 demonstrierte das Unternehmen zwar eine bemerkenswerte operative Flexibilität, sah sich jedoch mit massiven externen Widerständen konfrontiert. Während die konsolidierten Cash-Kosten mit 0,42 USD pro Pfund weiterhin auf einem wettbewerbsfähigen Niveau lagen, führten unvorhersehbare Ereignisse zu Disruptionen.

In Manitoba zwangen beispiellose Waldbrände zu obligatorischen Evakuierungen, was im dritten Quartal zu einer Reduktion des abgebauten Erzes um über 50% bei der Lalor-Mine führte. Parallel dazu beeinträchtigten regionale soziale Unruhen und Blockaden in Peru den Betrieb der Constancia-Mine für neun Tage. Diese Vorfälle unterstreichen, dass selbst technologisch fortgeschrittene Produzenten in etablierten Regionen vor erheblichen logistischen Herausforderungen stehen, die über die reine Geologie hinausgehen.

Mongolei: Von der "stabilen Instabilität" zur strategischen Hub-Vision

Vor diesem Hintergrund rückt die Mongolei - oft als "Minegolia" bezeichnet - verstärkt in den Fokus globaler Investoren. Während Regionen wie Peru durch eine "stabile Instabilität" mit häufigen politischen Pendelschlägen geprägt sind, zeigt die Mongolei ein fundamentales Alignment zwischen Staat und Industrie. Der Bergbausektor steuert hier zwischen 20% und 30% zum nationalen BIP bei und macht knapp 92% der Exporte aus.

Institutionelle Anker wie Rio Tinto, die mit dem Projekt Oyu Tolgoi eine der weltweit größten Kupferminen unterhalten, verleihen der Jurisdiktion zusätzliche Legitimität. Durch die Novellierung der Bergbaugesetzgebung im Jahr 2024 wurde die Transparenz für ausländische Direktinvestitionen weiter gestärkt. Im Gegensatz zu den Produktionsausfällen in Nord- und Südamerika blieb der mongolische Sektor zuletzt von großflächigen, sozial induzierten Unterbrechungen verschont, da Konflikte hier bevorzugt auf dem Verhandlungsweg gelöst werden.

Asian Battery Metals: Geologische Kontinuität und technischer Fokus

In diesem stabilen Rahmen positioniert sich Asian Battery Metals (ABM) mit seinem Flaggschiff, dem Oval-Projekt. Das Unternehmen agiert als strategischer Akteur in einem der wichtigsten Rohstoffkorridore der Welt, begünstigt durch die unmittelbare Nähe zum chinesischen Absatzmarkt. Dies bietet logistische Vorteile, die die Transportkosten im Vergleich zu pazifischen oder arktischen Projekten potenziell senken könnten.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die lokale Verankerung durch Managing Director Gan-Ochir Zunduisuren, ein ehemaliges Vorstandsmitglied von Rio Tintos Oyu Tolgoi. Diese Expertise erleichtert den Zugang zu regulatorischen Prozessen und stärkt das Community-Engagement - ein entscheidender Faktor, um das Risiko sozialer Verwerfungen, wie sie bei Mitbewerbern in Peru auftreten, präventiv zu minimieren.

Validierung durch das BHP-Xplor-Programm

Die Qualität des Oval-Projekts wurde bereits 2023 durch ein bedeutendes "Gütesiegel" untermauert: ABM wurde als einziger asiatischer Explorer in das renommierte BHP-Xplor-Programm aufgenommen. Diese Kooperation beinhaltete eine nicht verwässernde Finanzierung von 500.000 USD und bestätigte das geologische Modell eines potenziell zusammenhängenden magmatischen Kupfer-Nickel-Sulfid-Systems.

Aktuelle Explorationsdaten stützen diese These:

Streichlänge: In der Phase-3-Bohrung 2025 wurde die mineralisierte Zone auf über 880 Meter erweitert.

Technik: Der Einsatz moderner geophysikalischer Verfahren (CSAMT/AMT Surveys) ermöglichte die Identifizierung leitfähiger Strukturen in der Tiefe.

Kontinuität: Während Hudbay in Manitoba wetterbedingte Stillstände verkraften musste, konnte ABM seine Programme unterbrechungsfrei fortsetzen.

Kritische Balance und Ausblick

Obwohl die Kombination aus Management-Expertise und geologischen Indikatoren ein robustes Profil zeichnet, bleibt das Oval-Projekt in der Explorationsphase. Herausforderungen wie die Wasserknappheit in der Gobi-Region sowie die makroökonomische Abhängigkeit von China erfordern eine kontinuierliche Risikoanalyse. Dennoch bietet das mongolische Umfeld derzeit eine vergleichsweise hohe Vorhersehbarkeit.

Die Entwicklung unterstreicht, dass Resilienz in der modernen Rohstoffwirtschaft zum Wettbewerbsvorteil avanciert. Mit der für 2026 geplanten Pre-Feasibility-Studie und der Erweiterung des Portfolios um Projekte wie Maikhan Uul (VMS Kupfer-Gold) scheint Asian Battery Metals gut positioniert, um vom strukturellen Defizit bei Batteriemetallen zu profitieren.

Quellen:

web: https://www.fraserinstitute.org/

web: https://www.mining-journal.com/

web: https://www.sec.gov/submit-filings

web: https://asianbatterymetals.com/news-and-media/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Asian Battery Metals Plc oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Asian Battery Metals Plc" oder "Nebenwerte".

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Asian Battery Metals Plc

Interessenkonflikte: Mit Asian Battery Metals Plc existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Asian Battery Metals Plc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Asian Battery Metals Plc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Asian Battery Metals einsehen: https://asianbatterymetals.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Asian Battery Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Was kommt als Nächstes für Kupfer-Aktien? Asian Battery Metals und Hudbay Minerals zwischen Mongolei-Stabilität und Peru-Schocks appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000340143